Литовские пограничники обнаружили труп белоруса в автобусе Варшава-Гродно 27.02.2023, 14:13

8,670

Идет расследование.

Литовские пограничники обнаружили труп белоруса в автобусе, который следовал из Варшавы в Гродно через Белосток, сообщает bns.lt.

Это произошло в ночь с пятницы на субботу в пункте пропуска «Райгардас». На теле мужчины не было замечено повреждений. Смерть была ненасильственной. Полиция Алитусского уезда проводит досудебное расследование, чтобы выяснить причину смерти.

Пассажирский автобус, в котором обнаружили тело мужчины, следовал по маршруту Варшава-Белосток-Гродно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».