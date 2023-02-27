Литовские пограничники обнаружили труп белоруса в автобусе Варшава-Гродно
- 27.02.2023, 14:13
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Идет расследование.
Литовские пограничники обнаружили труп белоруса в автобусе, который следовал из Варшавы в Гродно через Белосток, сообщает bns.lt.
Это произошло в ночь с пятницы на субботу в пункте пропуска «Райгардас». На теле мужчины не было замечено повреждений. Смерть была ненасильственной. Полиция Алитусского уезда проводит досудебное расследование, чтобы выяснить причину смерти.
Пассажирский автобус, в котором обнаружили тело мужчины, следовал по маршруту Варшава-Белосток-Гродно.