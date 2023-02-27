Российские военные из Подмосковья устроили бунт 15 27.02.2023, 15:48

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Выжившие после разгрома записали видео.

Российские военные снова бунтуют на передовой, заявляя про невыносимые условия службы и большие потери в ходе попытки штурмовать позиции ВСУ. Мобилизованные из города Серпухов (Московская область) записали видео с фронта, обвиняя командование в том, что их бросили на новый «мясной штурм», в ходе которого «мобики» с лопатами и стрелковым оружием попытались атаковать укрепрайон украинской армии в Донецкой области.

В результате рота россиян понесла большие потери и была вынуждена отступать, однако командование вновь заставляет их идти штурмом на укрепленные позиции ВСУ.

«Нас, как скот, гонят на убой. По факту мы были брошены на штурм бетонного укрепрайона ВСУ, имея при себе стрелковое оружие и лопаты, в результате чего это стало просто бойней для нас. Мы понесли потери убитыми и ранеными, мы не были готовы к штурму ни физически, ни психологический», - заявляют российские военные на видео.

Мобилизованные заявляют, что в жизни являются представителями обычных рабочих профессий и не готовы к подобным условиям введения войны.

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