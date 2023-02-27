Как выглядел российский самолет А-50 в Мачулищах до подрыва 3 27.02.2023, 16:17

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Фотографии со спутника.

С помощью сервиса Planet.com «Радыё Свабода» получило спутниковый снимок и координаты местоположения на аэродроме в Мачулищах российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который взорвали вчера.

На спутниковом снимке можем также видеть предполагаемое размещение российских самолетов, истребителей МиГ-31К. Они способны нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые могут поражать цели в Украине, а также на расстоянии 2000 км.

Эти самолеты несут постоянное дежурство вдоль белорусско-украинской границы. Почти каждый раз при этом во многих областях Украины вводят режим воздушной тревоги. Упомянутый А-50 проводил разведку украинской территории. Именно А-50 наводил «кинжалы» на те объекты, которые они обстреливали.

На снимке за 19 февраля 2023-го года видим, где примерно мог находиться этот самолет на момент инцидента. На этом месте он находился последнее время. Это видно на снимках за 14 и 9 февраля этого года.

Российский самолет А-50 в Мачулище в феврале

Российский самолет МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" во время взлета на аэродроме в Мачулищах в феврале

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