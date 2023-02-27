Украинские бойцы уничтожают «вагнеровцев» в окрестностях Бахмута
- 27.02.2023, 18:45
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Украинские штурмовики действуют при поддержке артиллеристов.
Украинские штурмовики обнаружили группу членов ЧВК «Вагнера» вблизи Бахмута в Донецкой области и уничтожили часть из нее. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
- Продолжается досрочное окончание контракта «музыкантов» ЧВК «Вагнера», - говорится в сообщении.
Это происходит при поддержке украинской артиллерии и 2-го штурмового батальона.