Украинские бойцы уничтожают «вагнеровцев» в окрестностях Бахмута 27.02.2023, 18:45

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Украинские штурмовики действуют при поддержке артиллеристов.

Украинские штурмовики обнаружили группу членов ЧВК «Вагнера» вблизи Бахмута в Донецкой области и уничтожили часть из нее. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

- Продолжается досрочное окончание контракта «музыкантов» ЧВК «Вагнера», - говорится в сообщении.

Это происходит при поддержке украинской артиллерии и 2-го штурмового батальона.

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