В Дагестане нашли массовое захоронение времен сталинских репрессий 11 27.02.2023, 19:17

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В некоторых черепах есть отверстия, похожие на пулевые.

В Дагестане следователи начали проверку из-за обнаружения в регионе массового захоронения, сообщили РБК в Следственном управлении по республике.

«Мы проводим проверку, устанавливаем обстоятельства. Предположительно, останки от 30-х годов XX века», — заявили в СК.

Телеграм-канал Baza пишет, что массовое захоронение из 18 скелетов нашли в районе гостиницы «Джами» на берегу Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском во время строительных работ. В некоторых черепах есть отверстия, похожие на пулевые.

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