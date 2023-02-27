Казимира Прунскене отметила свой юбилей в Вильнюсе 27.02.2023, 20:53

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Казимира Прунскене

Первому премьер-министру независимой Литвы исполнилось 80 лет.

Почти 20 лет назад, когда Казимира Прунскене была кандидатом в президенты, она сказала, что в ее жизни много разных событий. «Всякой деятельностью: профессиональной, общественной, политической. Кажется, этого хватило бы на несколько жизней», – сказала она в 2004 г.

26 февраля Прунскене отметила свое 80-летие в Вильнюсе в тесном кругу родных и коллег, передает Delfi.

«Во время встреч я узнала ее как прекрасную личность, которая с такой любовью, с таким желанием общается с людьми, чтобы как-то облегчить им жизнь. Как ее можно не любить», – сказала LNK актриса Вайва Майнялите.

В костел были приглашены близкие Прунскене люди. Они желали имениннице здоровья.

«Это очень компетентный, авторитетный человек профессор Казимира Прунскене. Когда она создавала правительство, выбирала компетентных людей», – уверяет доцент Ирена Виткене.

«Пожелать можно только, чтобы эти лучшие качества, хороши, которые у нее есть, чтобы она их не забывала и они ее не покидали», – сказал экс-министр экономики Витаутас Навицкас.

Директор фонда Santarvė Юлюс Казенас подчеркнул, что Прунскене всегда идет за своих.

«Сейчас надо только уважать, помнить и учиться», – сказал один из лидеров Саюдиса Арвидас Юозайтис.

11 лет назад в день рождения Прунскене пережила инсульт. После него нарушилась речь, парализована правая часть тела. Однако члены семьи уверяют, что здоровье Прунскене стабильное, сил у нее достаточно.

«Состояние стабильное. Знаете, на философские темы она уже не может рассуждать. Но на бытовом уровне мы общаемся, иногда поем», – сказал брат Прунскене Римантас Станкявичюс.

Сейчас Прунскене живет в Швенченском районе в семье своего сына Вайдотаса. Она живет в нескольких километрах от родной деревни, в красивом месте на берегу озера. Природа всегда нравилась Прунскене больше чем город.

«Очень тянет в родной край, где я родилась, росла. Я рада, что там живет семья моего сына», – сказала Прунскене в 2004 г.

У экс-политика трое взрослых детей, девять внуков и четверо правнуков (летом должен родиться пятый).

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