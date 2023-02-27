Командующий ВС РФ в Беларуси генерал Матовников разделся догола на камеру и станцевал

Командующий ВС РФ в Беларуси генерал Матовников разделся догола на камеру и станцевал1
- 27.02.2023, 22:23
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«Герои» РФ продолжают эпатировать неоднозначными поступками во время полномасштабной войны.
На этот раз в центре скандала оказался герой РФ, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Александр Матовников.
Кадры откровенного танца оккупанта публикует ТГ-канал «Украина 365». На видео – старший оперативной группы Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ в Беларуси.
Для кого было записано видео и кто его слил в Сеть, неизвестно.