Грета Тунберг вместе с протестующими заблокировала министерство энергетики Норвегии 7 27.02.2023, 23:28

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Грета Тунберг

Экоактивисты протестовали против воздушных турбин.

Грета Тунберг и активисты 27 февраля заблокировали министерство энергетики Норвегии, протестуя против воздушных турбин, построенных на землях, принадлежащих коренным народам

Об этом сообщает Reuters.

Исторически земли, из-за которых произошел конфликт, принадлежат народу саамских оленеводов. Коренные жители заявили, что вид и звук гигантской ветроэлектростанции пугает их животных и нарушает давние традиции. Сама Тунберг заявила, что права человека должны идти бок о бок с климатической безопасностью, иначе это неправильно.

«Права коренных народов, права человека должны идти рука об руку с защитой климата и климатическими новациями. Это не может происходить за счет некоторых людей. Тогда это не климатическая справедливость», - сказала активистка.

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