В городах России появились стихийные мемориалы в годовщину убийства Немцова 28.02.2023, 0:32

1,132

Стихийные мемориалы появились как минимум в восьми крупнейших городах РФ.

Московский обычай оставлять цветы в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове 27 февраля каждого года распространился по всей России. Стихийные мемориалы появились как минимум в восьми крупнейших городах страны: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде, Перми, Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани, а также в Хабаровске, Томске, Барнауле и Кирове.

Нижегородцы помнят Немцова по времени, когда тот занимал пост губернатора региона. Кто-то установил фотографию политика на площади около драматического театра, зажег свечу и положил цветы.

В Казани возложение цветов в память о Немцове прошло у памятника жертвам политических репрессий. При этом полицейские задержали активистку Веру Отрешко. Ей вменяли выгул собаки без намордника, но потом отпустили без протокола, пригрозив судом в случае публикации видео задержания.

Другие желающие возложить цветы рассказали, что их останавливали по дороге к памятнику и уводили в стационарный пункт полиции «для проверки документов». Сотрудники МВД заявляли, что акция не согласована. На вопрос о том, с каких пор в России запрещено возлагать цветы в память о госдеятелях, полицейские ничего ответить не смогли. После проверки документов людей отпускали. Как пишет телеграм-канал «Гроза», активистов убеждали, что им «лучше ехать воевать в Донбасс, а не на такие акции ходить».

В Новосибирске, как и в Казани, цветы возлагали к памятнику жертвам политических репрессий, рядом с которым поставили фото Немцова. В Барнауле в память об убитом политике прошел митинг. На площади Свободы собрались порядка 30 человек, они возложили цветы и выступили с речью. Мероприятие организовало алтайское отделение партии «Яблоко», оно было согласовано мэрией.

В центре Екатеринбурга на площади Труда появился стихийный мемориал памяти Немцова. В этом году ежегодную акцию «Вахта памяти» свердловское министерство общественной безопасности не согласовало, однако люди все равно пришли с цветами. При этом плакаты, свечи и фото Немцова власти использовать запретили.

Пермские активисты почтили память Немцова в формате субботника у мемориала жертвам политических репрессий, поскольку активистам дважды отказали в проведении митинга. Также на мосту у центрального рынка появился баннер с надписью «Борись».

В Петербурге на Троицкой площади горожане несли цветы к Соловецкому камню и к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.

В Москве народный мемориал памяти Немцова существует уже восемь лет на месте убийства политика на Большом Москворецком мосту. Коммунальные службы не раз убирали цветы и фотографии, активистов задерживали, однако мемориал вновь возрождался. 27 февраля полиция выборочно останавливала прохожих для проверки. Также была задержана девушка, которая поставила к цветам плакат с надписью «Борись».

Бориса Немцова, который был убежденным критиком президента России Владимира Путина и аннексии Крыма, застрелили возле Кремля из проезжавшего мимо автомобиля, когда он шел через Москву-реку со своей девушкой 27 февраля 2015 года.

Позднее убийцы были арестованы. Приговор по делу вынесли в июле 2017-го. Суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на срок от 11 до 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Максимальный срок получил бывший заместитель командира батальона «Север» МВД Чечни Дадаев, признанный исполнителем преступления. Вину фигуранты не признали.

Материалы дела показали, что следствие установило, но полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников преступления. Семья Немцова и ее адвокаты говорили, что организаторы и заказчики убийства так и не были привлечены к ответственности.

Также журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider и Русской службы «Би-би-си» выяснили, что за год до этого за Немцовым следили те же сотрудники ФСБ, которые позже подозревались в причастности к отравлению оппозиционных политиков Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».