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В Минске силовики начали проверять владельцев дронов

  • 28.02.2023, 5:42
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В Минске силовики начали проверять владельцев дронов

Взорванный в Мачулищах самолет не дает покоя лукашистам.

После инцидента на военном аэродроме в Мачулищах в Беларуси начали проверять владельцев дронов. Об этом «Зеркалу» сообщили читатели.

«Приходили люди по гражданке с ксивой по поводу дрона. Переписали данные БПЛА. Спросили, где летал последний раз, где покупал и тому подобное», — рассказал читатель.

Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома в Мачулищах местные жители слышали два взрыва. Был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. В местных чатах поселка Мачулищи писали о скоплении военных «с автоматчиками», проверках проезжающих машин, обходах сотрудников ОМОН местных жителей.

После инцидента белорусы сообщили о «тотальном контроле» в белорусском пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей. А правозащитники рассказали о задержаниях в Мачулищах, Фаниполе и Дзержинске.

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