У россиян паника: над Петербургом подняли истребители

У россиян паника: над Петербургом подняли истребители11
- 28.02.2023, 11:16
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Из-за неизвестного летательного аппарата.
В российском Санкт-Петербурге сегодня, 28 февраля, введен план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве.
В небо над городом подняли истребители. Судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Подробности выясняются.
Так сейчас выглядит небо над городом.
Издание «Бумага» рассматривает причины, по которым согласно правилам может быть объявлен сигнал «Ковер»:
▪️ незаконное пересечение государственной границы РФ воздушным судном;
▪️ применение оружия и боевой техники ВС РФ в отношении воздушного судна-нарушителя;
▪️ появление в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов.