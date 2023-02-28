У россиян паника: над Петербургом подняли истребители 11 28.02.2023, 11:16

8,508

Из-за неизвестного летательного аппарата.

В российском Санкт-Петербурге сегодня, 28 февраля, введен план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве.

В небо над городом подняли истребители. Судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Подробности выясняются.

Так сейчас выглядит небо над городом.

Издание «Бумага» рассматривает причины, по которым согласно правилам может быть объявлен сигнал «Ковер»:

▪️ незаконное пересечение государственной границы РФ воздушным судном;

▪️ применение оружия и боевой техники ВС РФ в отношении воздушного судна-нарушителя;

▪️ появление в воздушном пространстве неопознанных воздушных судов и других материальных объектов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».