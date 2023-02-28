В Минске скончался известный белорусский драматург Алексей Дударев

В Минске скончался известный белорусский драматург Алексей Дударев3
- 28.02.2023, 11:32
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Заслуженному деятелю искусств было 72 года.
В Минске в последний день зимы умер белорусский драматург, сценарист Алексей Дударев, сообщил Белорусский союз кинематографистов.
Заслуженному деятелю искусств Беларуси было 72 года.
Дударев — уроженец Дубровенского района Витебской области. Был руководителем Белорусского союза театральных деятелей, главным редактором журнала «Мастацтва».
Он автор нескольких книг прозы, а также автор сценария к популярному художественному фильму «Белые росы» (Беларусьфильм, 1983).