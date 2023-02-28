В Минске скончался известный белорусский драматург Алексей Дударев 3 28.02.2023, 11:32

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Алексей Дударев

Заслуженному деятелю искусств было 72 года.

В Минске в последний день зимы умер белорусский драматург, сценарист Алексей Дударев, сообщил Белорусский союз кинематографистов.

Заслуженному деятелю искусств Беларуси было 72 года.

Дударев — уроженец Дубровенского района Витебской области. Был руководителем Белорусского союза театральных деятелей, главным редактором журнала «Мастацтва».

Он автор нескольких книг прозы, а также автор сценария к популярному художественному фильму «Белые росы» (Беларусьфильм, 1983).

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