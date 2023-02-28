В Брянской области РФ дроны атаковали пункт управления ФСБ

В Брянской области РФ дроны атаковали пункт управления ФСБ4
- 28.02.2023, 13:23
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Вышка выведена из строя.
Неизвестные дроны атаковали разные объекты на территории РФ, в том числе и пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Брянской области. Сообщается, что объект была выведена из строя. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на заявление Александра Богомаза, первого руководителя региона.
Атаки произошли в Севском и Суражском районах Брянской области. При этом губернатор Александр Богомаз пишет, что якобы ПВО сбила украинский дрон, но вот о другой атаке беспилотников чиновник ничего не сообщает.
Telegram-канал пишет, что дроны атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ. В результате атаки вышка российской спецслужбы была выведена из строя.
Как писал сайт Charter97.org, два беспилотника атаковали российскую нефтебазу в Туапсе.