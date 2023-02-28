Оккупанты панически испугались дрона ВСУ без боеприпасов

Оккупанты панически испугались дрона ВСУ без боеприпасов2
- 28.02.2023, 13:51
- 3,326
Украинские дроны наводят ужас на российских оккупантов даже без боеприпасов.
Украинские дроны способны наводить ужас на российских оккупантов даже без боеприпасов. Соответствующее видео опубликовал у себя в социальных сетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.
На нем видно, как беспилотник Вооруженных сил Украины летает на большой скорости над окопами захватчиков, имитируя атаку, чтобы держать их под постоянным психологическим давлением.
В свою очередь перепуганные россияне пытаются понять, как им действовать, и беспорядочно мечутся в разные стороны, надеясь укрыться от возможного удара.
«Наши пилоты осуществляют и разведку, и улучшают навыки. Ну и россияне авансом обс*раются», — объяснил Стерненко тактику украинских военных.
Просто FPV-дрон без боєприпаса кошмарить русню.— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 27, 2023
Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички. Ну і росіяни авансом обсираються pic.twitter.com/vIZaGDQJzx