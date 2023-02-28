Оккупанты панически испугались дрона ВСУ без боеприпасов 2 28.02.2023, 13:51

3,326

Украинские дроны наводят ужас на российских оккупантов даже без боеприпасов.

Украинские дроны способны наводить ужас на российских оккупантов даже без боеприпасов. Соответствующее видео опубликовал у себя в социальных сетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

На нем видно, как беспилотник Вооруженных сил Украины летает на большой скорости над окопами захватчиков, имитируя атаку, чтобы держать их под постоянным психологическим давлением.

В свою очередь перепуганные россияне пытаются понять, как им действовать, и беспорядочно мечутся в разные стороны, надеясь укрыться от возможного удара.

«Наши пилоты осуществляют и разведку, и улучшают навыки. Ну и россияне авансом обс*раются», — объяснил Стерненко тактику украинских военных.

Просто FPV-дрон без боєприпаса кошмарить русню.

Наші пілоти таким чином також здійснюють і розвідку, і покращують навички. Ну і росіяни авансом обсираються pic.twitter.com/vIZaGDQJzx — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 27, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».