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Оккупанты панически испугались дрона ВСУ без боеприпасов

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  • 28.02.2023, 13:51
  • 3,326
Оккупанты панически испугались дрона ВСУ без боеприпасов

Украинские дроны наводят ужас на российских оккупантов даже без боеприпасов.

Украинские дроны способны наводить ужас на российских оккупантов даже без боеприпасов. Соответствующее видео опубликовал у себя в социальных сетях известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко.

На нем видно, как беспилотник Вооруженных сил Украины летает на большой скорости над окопами захватчиков, имитируя атаку, чтобы держать их под постоянным психологическим давлением.

В свою очередь перепуганные россияне пытаются понять, как им действовать, и беспорядочно мечутся в разные стороны, надеясь укрыться от возможного удара.

«Наши пилоты осуществляют и разведку, и улучшают навыки. Ну и россияне авансом обс*раются», — объяснил Стерненко тактику украинских военных.

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