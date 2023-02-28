Пескову снова задали вопрос про «Мачулищи» 5 28.02.2023, 13:50

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Он перенаправил вопрос.

Пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову снова задали вопрос о «Мачулищах». На этот раз — в контексте атаки беспилотников на юг России, а также инцидента в Петербурге, где из-за неизвестно летающего объекта поднимали в небо истребители.

Песков заявил, что «анализировать это — дело спецслужб и Минобороны».

Вчера, как писал сайт Charter97.org, Песков отказался комментировать информацию об ударе по российскому самолету-наводчику ДРЛО А-50 на аэродроме «Мачулищи».

«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла», — сказал Песков.

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