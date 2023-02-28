Рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье упал беспилотник

Рядом с объектом «Газпрома» в Подмосковье упал беспилотник3
- 28.02.2023, 14:17
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Опубликованы первые фотографии.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Подмосковье в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому». Об этом сообщают росСМИ.
«Беспилотник упал рядом с объектом „Газпрома“ в Подмосковье», — передает один из прокремлевских телеграм-каналов. Там добавили, что БПЛА упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. Станция находится в Коломенском районе.
По предварительным данным, в Подмосковье упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne. Максимальная дальность полета — 800 километров. Скорость — порядка 130-140 км/час. Минимальная высота полета — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7.
Вероятно, дрон резко потерял высоту (возможно, кончилось топливо), зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал.