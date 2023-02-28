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«Город горит, враг давит»: боец ВСУ на фоне взрывов записал обращение из Бахмута

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  • 28.02.2023, 14:24
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«Город горит, враг давит»: боец ВСУ на фоне взрывов записал обращение из Бахмута

Украинские защитники продолжают стойко оборонять город.

Украинский защитник 93-й ОМБр «Холодный Яр» записал короткое обращение из города Бахмут Донецкой области. Сухопутные войска ВСУ опубликовали видеосообщения военнослужащего.

«28 февраля, город Бахмут. Город горит, враг давит. Все будет Украина!», – сказал он.

Вооруженные силы Украины продолжают стойко оборонять город в Донецкой области, который российские оккупанты пытаются захватить. Впрочем, украинские защитники держатся. Видеообращение защитник записал на одной из улиц. На фоне раздаются взрывы. Кроме того, виден дым.

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