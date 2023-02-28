От Петербурга до Туапсе: в России переполох из-за атак дронов 28.02.2023, 14:32

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Российские силы ПВО не реагировали на цели.

Во вторник, 28 февраля, сразу в нескольких регионах России произошла серия инцидентов и взрывов, связанных с атаками дронов. Примечательно, что ни один из них не был сбит российскими силами ПВО.

Сайт Charter97.org собрал все, что известно об атаках БПЛА на данный момент.

Ночью на нефтебазе в российском Туапсе произошел пожар. Фотографии произошедшего появились в местных Telegram-каналах. Как сообщают паблики, возгоранию предшествовали два взрыва, в результате которых у близлежащих домов выбило стекла.

По данным Telegram-канала, в 30 метрах от места происшествия находится казарма с российскими военными.

Затем над Санкт-Петербургом и в Ленинградской области РФ закрыли небо. Из-за неизвестного летающего объекта был введен план «Ковер».

В небо поднимали два истребителя — Су-35 и МиГ-31.

Неопознанный объект, из-за которого закрыли небо, как пишут СМИ, похож на большой беспилотник.

Он был замечен в 160-200 километрах от Петербурга.

В российской Адыгеи на коровник также упал неустановленный летательный аппарат. Инцидент произошел в Гиагинском районе.

В Брянской области дроны атаковали пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ. В результате атаки вышка российской спецслужбы была выведена из строя.

Беспилотный летательный аппарат упал в Подмосковье в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции, принадлежащей «Газпрому».

«Беспилотник упал рядом с объектом „Газпрома“ в Подмосковье», — передает один из прокремлевских телеграм-каналов. Там добавили, что БПЛА упал в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. Станция находится в Коломенском районе.

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