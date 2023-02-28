Появилось еще одно доказательство взрыва ДРЛО А-50У в Мачулищах 2 28.02.2023, 15:08

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Россия направила в Беларусь самолеты из центра обслуживания А-50.

На белорусский аэродром «Мачулищи» после подрыва самолета-наводчика А-50 прилетели самолеты из российского центра обслуживания. Об этом сообщают белорусские мониторинговые группы.

Вечером 26 февраля после информации о диверсии на аэродром «Мачулищи» прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ПКС РФ.

Утром следующего дня Ил-76 улетел на российский аэродром «Иваново-Северный». Там дислоцируется 610-й центр боевого применения и переобучение летного состава, авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод. Сегодня на «Иваново-Северный» улетел и Ан-26.

Мониторинговые группы отмечают, что именно в этом центре находятся на хранении самолеты А-50. Согласно спутниковым снимкам за июль 2022 года, на аэродроме находилось по меньшей мере 9 самолетов ДРЛО А-50 и еще один - на ремонте.

Отмечается, что эти факты могут свидетельствовать о проблемах с самолетом ДРЛС А-50У, поврежденным в результате диверсии белорусских партизан.

- За время полномасштабного вторжения РФ в Украину на аэродромах Беларуси в разное время находилось не менее четырех самолетов ДРЛО А-50 (RF-50608 - находится в РБ сейчас, RF-50610, RF-94268, RF-93966). Это означает, что ВКС РФ располагали не менее чем четырьмя рабочими А-50 (до 26 февраля 2023 года), - говорится в сообщении.

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