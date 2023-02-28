Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине 28.02.2023, 16:22

Что происходит на фронтах?

Самой сложной точкой фронта остается Бахмутское направление. Российские войска давят на украинских защитников, который стойко держат оборону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии.

Российские хахватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях. Так, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 60 вражеских атак на этих направлениях.

В районе Бахмута увеличивается интенсивность штурмовых действий. Во время наступательных действий россияне используют тактику истощения и тотального разрушения.

Между тем, враг пытается прорвать украинскую оборону на Сватовском направлении с помощью тяжелой техники, однако успеха не достигает.

В других регионах ситуация остается стабильной. Оккупанты продолжают наносить удары по мирным городам и селам в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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