Южная Корея серьезно расширила санкции против Беларуси 28.02.2023, 17:32

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Под экспортные ограничения попал 741 вид товаров.

Южная Корея ужесточила экспортные ограничения в отношении Беларуси и России, значительно расширив список товаров, на которые они распространяются, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Yonhap. Это было сделано в годовщину вторжения российских войск в Украину.

В расширенный перечень продукции, подлежащей экспортному контролю при отправке в Беларусь и Россию, дополнительно вошел 741 вид товаров — станки, подшипники, теплообменники, оборудование для нефте- и газопереработки и так далее,

В Южной Корее объяснили этот шаг тем, что высока вероятность того, что эти предметы будут использоваться странами-импортерами в качестве оружия и в военных целях, несмотря на то, что они не классифицируются как стратегические предметы в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи.

Напомним, в конце марта прошлого года Южная Корея в первый раз ввела ограничения на экспорт в Беларусь и Россию 57 нестратегических товаров и технологий. Под санкции попали, в частности, полупроводники и компьютерная техника.

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