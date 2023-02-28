закрыть
28 февраля 2023, вторник, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин потерял самообладание на заседании коллегии ФСБ

3
  • 28.02.2023, 17:55
  • 3,236
Путин потерял самообладание на заседании коллегии ФСБ

Хозяин Кремля нервно высказался на тему диверсий.

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сорвался во время выступления. Говоря о росте экстремизма он потерял самообладание. Российский диктатор назвал «мразями» тех, кто пытается ослабить РФ с использованием противоречий внутри российского общества. 

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Более того, Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсантов на границе с Украиной после того, как утром состоялась одна из крупнейших атак на РФ, где массово падали беспилотники, а ПВО не реагировало. 

В социальных сетях отмечают, что переход Путина к подобной лексике говорит о том, что российский диктатор начинает нервничать и терять самообладание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов