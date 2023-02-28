Путин потерял самообладание на заседании коллегии ФСБ 3 28.02.2023, 17:55

3,236

Хозяин Кремля нервно высказался на тему диверсий.

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сорвался во время выступления. Говоря о росте экстремизма он потерял самообладание. Российский диктатор назвал «мразями» тех, кто пытается ослабить РФ с использованием противоречий внутри российского общества.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Более того, Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсантов на границе с Украиной после того, как утром состоялась одна из крупнейших атак на РФ, где массово падали беспилотники, а ПВО не реагировало.

В социальных сетях отмечают, что переход Путина к подобной лексике говорит о том, что российский диктатор начинает нервничать и терять самообладание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».