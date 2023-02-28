Путин потерял самообладание на заседании коллегии ФСБ

Путин потерял самообладание на заседании коллегии ФСБ3
- 28.02.2023, 17:55
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Хозяин Кремля нервно высказался на тему диверсий.
Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сорвался во время выступления. Говоря о росте экстремизма он потерял самообладание. Российский диктатор назвал «мразями» тех, кто пытается ослабить РФ с использованием противоречий внутри российского общества.
Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».
Более того, Путин поручил ФСБ создать заслон от диверсантов на границе с Украиной после того, как утром состоялась одна из крупнейших атак на РФ, где массово падали беспилотники, а ПВО не реагировало.
В социальных сетях отмечают, что переход Путина к подобной лексике говорит о том, что российский диктатор начинает нервничать и терять самообладание.