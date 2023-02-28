Взрывы в Мариуполе: эксперт рассказал, как ВСУ поломали планы оккупантов 28.02.2023, 18:13

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иллюстрационное фото

Ранее россияне считали оккупированный город недосягаемым для украинского оружия.

Армия России не сможет использовать Мариуполь как базу для подготовки своего наступления, после того, как ВСУ нанесли серию ударов по военным объектам РФ в оккупированном городе.

В результате оккупантов на юге Украины ожидают серьезные проблемы с поставками боеприпасов. Такое мнение высказал украиснкий военный эксперт Роман Свитан в интервью ТСН.

- Мариуполь россиянами был подготовлен как военный хаб. В последнее время они несколько месяцев его готовили как базу для дальнейших наступательных действий - на Запорожском, Донецком фронте, в районе Угледара. Как раз из-под Мариуполя выходили эти части, которые были рассредоточены за 80 км от линии фронта, подальше от ударов наших «Хаймерсов». Но пришли новые виды вооружения, которые достают до 120 км, мы это видим по Мариуполю, - отметил Свитан.

Эксперт прогнозирует, что Мариуполь, как российский военный хаб, который был ранее недосягаем, будет перефориматироваться в режим простой логистической цепочки.

- Хаб, скорее всего, будет в районе Таганрога или Ростова. Увеличится минимум в два раза цепочка поставки боеприпасов, это значит, что в два раза уменьшится их количество на линии фронта. Передача нам такого дальнобойного вооружения и выход наших средств поражения в район Мариуполя приведет к тому, что мы уменьшим боевое напряжение как минимум в Запорожской области и на юге Донецкой, - заявил он.

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