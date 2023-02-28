Лукашисты впервые прокомментировали взрыв в Мачулищах 4 28.02.2023, 18:17

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Замглавы МИД считает, что ничего не было.

Замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич стал первым, кто со стороны властей хоть как-то прокомментировал информацию об атаке на российский самолет в Мачулищах.

«Учитывая отсутствие официальной реакции, я глубоко убежден, что это очередной фейк, направленный на то, чтобы подчеркнуть определенные недостатки в нашей национальной безопасности», — заявил он.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи», который находится вблизи Минска, в результате взрывов был поврежден российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У.

После инцидента Россия направила в Беларусь самолеты из центра обслуживания А-50.

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