В Украине ликвидирован подполковник десантно-штурмовой бригады РФ

В Украине ликвидирован подполковник десантно-штурмовой бригады РФ1
- 28.02.2023, 18:23
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Украинские защитники продолжают уничтожать высокопоставленных врагов.
В Украине ликвидирован очередной российский оккупант высокого офицерского звания — подполковник вооруженных сил РФ Роман Борисович Осечкин 1984 года рождения. Он занимал должность начальника метеорологической службы 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, пункт постоянной дислокации которой находится в оккупированной Феодосии (Крым).
Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer», регулярно отслеживающий некрологи в российских средствах массовой информации.
Впрочем, администрация города Камышин Волгоградской области, где до 2021 года базировалась 56 бригада, в сегодняшнем некрологе об Осечкине много не сообщила.
«Necro Mancer» установил, что он является выпускником омского танкового инженерного института военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».
Выпускник ОТИИ ВУНЦ СВ "ОА ВС РФ", бывший начальник метеослужбы #56одшбр подполковник Осечкин Роман Борисович 1984 г.р. мужественно выполнил свой долг и теперь камышинцам придётся срочно дописывать новую строчку на булыжнике https://t.co/qXFyUCldWh #всрф #потерьнет #груз200 https://t.co/RAQwwZ3pYv pic.twitter.com/9XeVkwsIup— Necro Mancer (@666_mancer) February 28, 2023