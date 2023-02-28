Линевич освобожден от должности помощника Лукашенко по Витебской области 2 28.02.2023, 20:19

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Анатолий Линевич

Он был был назначен помощником диктатора в 2019 году.

Александр Лукашенко подписал указ об отставке, а заодно и о назначении Анатолия Линевича. Об этом сообщает его пресс-служба.

Указом Анатолий Линевич освобожден от должности помощника Александра Лукашенко — инспектора по Витебской области в связи с переходом на другую работу. Лукашенко согласовал назначение Анатолия Линевича первым заместителем председателя Витебского облисполкома.

Напомним, Анатолий Линевич был назначен помощником Александра Лукашенко 29 июля 2019 года. До этого назначения он работал председателем Копыльского райисполкома.

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