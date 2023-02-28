Россия вышла из всех европейских конвенций 10 28.02.2023, 20:26

3,074

Разрыв договоров означает окончательный отказ от отношений Москвы c Советом Европы.

Россия вышла из договоров Совета Европы. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

В отношении России перестают действовать Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная хартия и еще 18 документов. Среди них — конвенция о защите детей от надругательства и эксплуатации сексуального характера, об отмывании доходов и финансировании терроризма, о контрафактной продукции, угрожающей здравоохранению, о взаимной правовой помощи по уголовным делам, признании высшего образования в Европейском регионе, об охране археологического наследия и совместном кинопроизводстве.

Российское правительство формально предложило Путину денонсировать международные договоры Совета Европы в конце 2022 года. Разрыв договоров означает окончательный отказ от отношений Москвы с организацией.

После начала войны в Украине Россия начала процесс выхода из Совета Европы. 15 марта 2022 года комитет министров СЕ одобрил резолюцию об исключении страны из организации. В июне Госдума приняла законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта. 16 сентября Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека.

В Министерстве иностранных дел России еще 10 марта заявили, что Москва не собирается участвовать в Совете Европы. В письме министра Сергея Лаврова генеральному секретарю организации говорится, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле. МИД обвинил государства Евросоюза и НАТО в злоупотреблении «своим большинством» в комитете министров Совета Европы и выстраивании «линии на разрушение» этой организации.

В мае Москва в одностороннем порядке отказалась исполнять решения ЕСПЧ. При этом она не исполнила решения ЕСПЧ по 2227 делам и не выплатила компенсацию по 1874 делам. По состоянию на 8 ноября 2022 года непогашенная сумма составляла более 2 млрд евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».