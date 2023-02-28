США перебросили в Европу «самолет судного дня» 5 28.02.2023, 20:34

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Самолет перебросили на фоне приостановки участия России в ДНСВ.

США продолжают усиливать присутствие стратегической авиации в Европе на фоне решения президента Владимира Путина приостановить участие России в ДНСВ - последнем договоре, который ограничивает ядерные вооружения Москвы и Вашингтона.

Во вторник в Исландию прибыл E-6B Mercury, который имеет статус «воздушного командного пункта» Стратегического командования ВС США.

Оснащенный автоматизированным комплексом управления пусками межконтинентальных баллистических ракет, американский «самолет судного дня» прибыл в Европу для «выполнения задач в зоне ответственности европейского командования», сообщило U.S. European Command.

Стоящий на вооружений с начала 1990х E-6B Mercury должен обеспечить возможность ответного ядерного удара США в случае, если наземные командные пункты будут поражены противником. Он обеспечивает связь с атомными подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести по 20 межконтинентальных баллистических ракет. В настоящий момент на боевом патрулировании находятся 14 таких подлодок, шесть из которых находятся в Атлантике.

24 февраля в Европу также прибыли четыре стратегических бомбардировщика США B-52 Stratofortress.

Самолеты из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота, переброшены в Испанию «для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО», а также демонстрации «приверженности США коллективной обороне», сообщало Европейское командование США.

Перед прибытием на испанскую базу B-52 посетили Эстонию, где совершили пролет на малой высоте в Таллине в рамках мероприятий по случаю национального дня независимости.

Напомним, 21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию Путин объявил, что Россия «приостанавливает» свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США. Этот документ запрещает Москве и Вашингтону иметь более 1550 ядерных боезарядов и более 800 их носителей, из которых лишь 700 могут находиться в развернутом состоянии.

28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

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