После инцидента в Мачулищах в Дзержинске задержали минимум шесть человек 28.02.2023, 20:46

3,878

После задержания людей избивали.

По меньшей мере шесть человек были задержаны после инцидента в Мачулищах, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, всем им назначили по двое суток ареста за «неповиновение». На данный момент они уже на свободе.

Также сообщается, что после задержания людей избивали. И делали это «не местные милиционеры, а другие».

Напомним, ранее сообщалось о задержаниях в Мачулищах и в городе Фаниполь, который находится в 30 километрах от военного аэродрома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».