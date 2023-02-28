После инцидента в Мачулищах в Дзержинске задержали минимум шесть человек
- 28.02.2023, 20:46
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После задержания людей избивали.
По меньшей мере шесть человек были задержаны после инцидента в Мачулищах, сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, всем им назначили по двое суток ареста за «неповиновение». На данный момент они уже на свободе.
Также сообщается, что после задержания людей избивали. И делали это «не местные милиционеры, а другие».
Напомним, ранее сообщалось о задержаниях в Мачулищах и в городе Фаниполь, который находится в 30 километрах от военного аэродрома.