В Гомеле задержали 50 подростков 1 28.02.2023, 21:56

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Детей до 16 лет поставят на учет.

Сбор подростков в ТЦ «Секрет» в Гомеле закончился задержаниями. Об этом сообщает телеграм-канал ГУБОПиК. Задержания, в свою очередь, закончатся постановкой на учет, административными процессами и возбуждением уголовного дела, передает «Зеркало».

«В Беларуси через сеть Интернет была осуществлена попытка собрать сторонников так называемых „ЧВК Редан“ в ТЦ „Секрет“ в Гомеле. Милиция оперативно отреагировала на попытку проведения незаконного массового мероприятия», — заявили силовики.

В ГУБОПиК подчеркнули, что в Центральный РОВД Гомеля доставили «без применения физической силы» около 50 человек. В ходе проверки выяснилось, что большинство подростков в возрасте 13−18 лет пришли посмотреть, «будет ли какая-то драка».

Тем, кому не исполнилось 16 лет, вынесли предупреждение и передали родителям. Их поставят на учет по делам несовершеннолетних.

«Лица старше 16 лет, которые намеревались участвовать в деструктивных действиях с соответствующей символикой и атрибутикой, будут привлечены к административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях. По данному факту будет возбуждено уголовное дело. Лица, осуществлявшие призывы в Сети, будут установлены и задержаны», — заявили в ГУБОПиК.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Гомеле у торгового центра «Секрет» собрались подростки, начались задержания.

Что за «ЧВК Редан» и при чем тут дети

Ранее в России произошло несколько массовых драк в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани. Только в Москве за выходные задержали более 350 молодых людей, которых считают причастными к неформальному аниме-движению «Редан», пропагандирующему насилие.

Задержания прошли и в Украине — например, в Харькове и Киеве. Украинские власти считают, что это попытка «российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

«ЧВК Редан» — неформальное объединение, названное в честь преступной организации «Геней Редан» из манги (японские комиксы, по которым снимают аниме) Hunter X Hunter («Охотник х Охотник»). Подростки, которые причисляют себя к участникам этого движения, как правило, носят длинные волосы и черные толстовки с рисунком паука с двенадцатью лапами (в манге члены преступной группировки «Редан» носят татуировки с его изображением). «ЧВК Редан» состоит в основном из подростков, а движение выступает «как против околофутбольных фанатов, так и уроженцев Кавказа и мигрантов».

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