За десять лет количество проживающих в Литве граждан Беларуси увеличилось более чем в восемь раз 28.02.2023, 22:34

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Исследование.

За десять лет количество граждан Беларуси, легально проживающих в Литве, выросло более чем в восемь раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом «Политическая сфера» и представленного 28 февраля на онлайн-презентации, пишет BPN.

Как сообщил директор института Андрей Казакевич, в исследовании эксперты опирались на данные департамента миграции МВД Литвы и официальную статистику литовского Министерства образования.

Мониторинг показал, что на конец 2022 года в Литве проживали 48 804 человека с белорусским гражданством.

Согласно полученным данным, заметный рост эмиграции в соседнюю страну начался в 2017 году (на тот момент там проживали 9229 граждан РБ).

До 2020 года белорусы переезжали в Литву в основном по экономическим мотивам, сделал вывод Казакевич, затем к этому добавился политический фактор.

В 2013 году в Литве проживало 5846 человек с белорусским гражданством, то есть за последние десять лет количество легальных переселенцев выросло в 8,3 раза.

В абсолютном исчислении Литва для белорусов является второй по популярности страной для переезда после Польши. В относительном — это страна-лидер с «большим опережением», подчеркивают авторы исследования.

По официальным данным, в Литве на 1 тыс. жителей приходится 17 белорусских граждан (в Польше — 1,8, в Германии — 0,3).

Белорусы являются второй по количеству группой иностранцев в Литве после украинцев. 70−80% эмигрантов выбирает местом жительства Вильнюс.

На конец 2022 года временный вид на жительство (ВНЖ) в Литве имели 30 815 белорусов (в 2021-м — 20 550, в 2020-м — 13 088). Разрешение на постоянное проживание к концу прошлого года было выдано 505 гражданам Беларуси, отмечается в исследовании.

В нынешнем учебном году образование в литовских вузах и техникумах получают 1444 белорусских студента. В школах Литвы на сегодня обучается 498 детей из Беларуси. 63,7% получают образование на русском языке, 15,7% — на белорусском, 13,5% — на литовском, 7,1% — на других. Литовские детские сады посещают 110 белорусских дошкольников.

В 2021 году 68,82% граждан Беларуси были трудоустроены в Литве в сфере транспорта и логистики (в основном в качестве водителей), 16,2% работали в строительстве, 5,58% — в IT, а 4,8% — в обрабатывающей промышленности.

Информации о трудоустройстве за 2022 год пока нет, но, считает Казакевич, в результате массовой релокации IT-компаний после начала войны в Украине доля представителей этого сектора в общей структуре занятых могла увеличиться до 10%.

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