В Энергодаре партизаны взорвали автомобиль с «ментом»-коллаборантом

В Энергодаре партизаны взорвали автомобиль с «ментом»-коллаборантом4
- 3.02.2023, 10:04
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Среди оккупантов началась паника.
Сегодня утром в одном из районов оккупированного Энергодара прогремел взрыв. Как утверждает коллаборант и гауляйтер Дмитрий Рогов, подорвалась машина.
Предварительно, в результате взрыва погиб один человек. На место взрыва прибыли российские силовики.
Коллаборант Рогов пишет, что взрывная волна повредила окна в соседних домах и «уничтожила» как минимум одну машину, припаркованную рядом.
Оккупационные власти пишут о «теракте». Место обследуют на наличие взрывчатки.
Вместе с тем «РИА-Мелитополь» утверждает, что машина принадлежала местному коллаборанту, бывшему милиционеру Евгению Кузьмину, который пошел в карательные органы захватчиков после оккупации города.
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности взрыва авто в Энергодаре. По его словам, во взорванном автомобиле находился местный коллаборант.
«Сегодня хочу начать с того, что их (оккупантов - ред.) ликвидация идет каждый день. Например, сегодня в оккупированной части Запорожской области, а именно в Энергодаре в 07:30 был уничтожен автомобиль, а может и не только автомобиль одного из коллаборантов, гауляйтеров. Пока эти детали уточняются, чуть позже мы о них обязательно сообщим», - заявил он в эфире телемарафона.