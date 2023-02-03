В Энергодаре партизаны взорвали автомобиль с «ментом»-коллаборантом 4 3.02.2023, 10:04

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Среди оккупантов началась паника.

Сегодня утром в одном из районов оккупированного Энергодара прогремел взрыв. Как утверждает коллаборант и гауляйтер Дмитрий Рогов, подорвалась машина.

Предварительно, в результате взрыва погиб один человек. На место взрыва прибыли российские силовики.

Коллаборант Рогов пишет, что взрывная волна повредила окна в соседних домах и «уничтожила» как минимум одну машину, припаркованную рядом.

Оккупационные власти пишут о «теракте». Место обследуют на наличие взрывчатки.

Вместе с тем «РИА-Мелитополь» утверждает, что машина принадлежала местному коллаборанту, бывшему милиционеру Евгению Кузьмину, который пошел в карательные органы захватчиков после оккупации города.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал подробности взрыва авто в Энергодаре. По его словам, во взорванном автомобиле находился местный коллаборант.

«Сегодня хочу начать с того, что их (оккупантов - ред.) ликвидация идет каждый день. Например, сегодня в оккупированной части Запорожской области, а именно в Энергодаре в 07:30 был уничтожен автомобиль, а может и не только автомобиль одного из коллаборантов, гауляйтеров. Пока эти детали уточняются, чуть позже мы о них обязательно сообщим», - заявил он в эфире телемарафона.

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