Француз выиграл 17 миллионов евро в лотерею благодаря ошибке 4 3.02.2023, 11:56

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Теперь счастливчик собирается бросить работу и открыть собственное дело.

Житель Франции в январе выиграл в лотерею 17 млн евро. Но этого могло бы и не произойти, не ошибись он при выборе даты розыгрыша электронного билета, сообщает французский регулятор азартных игр Francaise des jeux.

Счастливчик, имя которого не называется, игравший через мобильное приложение, хотел целенаправленно «попытать удачу именно в пятницу, 13 числа, но случайно ошибся при выборе даты и отметил 14 января».

Сейчас 40-летний мужчина собирается бросить работу, открыть собственное дело, купить дом на севере Франции, путешествовать со своей семьей и уделить больше времени рыбалке. Кроме того, он намерен потреблять более качественные продукты. «Вместо того, чтобы покупать мясо в супермаркетах, я теперь пойду к мяснику», — сказал победитель.

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