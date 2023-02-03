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В Украине ликвидировали «вагнеровца», сидевшего за кражу сарделек

  • 3.02.2023, 12:33
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В Украине ликвидировали «вагнеровца», сидевшего за кражу сарделек

Наемник попал на фронт прямо из колонии.

Украинские воины ликвидировали русского зэка-«вагнеровца», сидевшего за кражу куска мяса и нескольких сарделек.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, ликвидирован наемник Владимир Коротков из Волгоградской области РФ. Его завербовали в «Вагнер» прямо из колонии.

«Ликвидированный в Украине ЧВКашник-зэк Владимир Коротков из Волгоградской области сидел за кражу 200 граммов вареной курятины и 300 граммов сарделек», - отметил Комахидзе со ссылкой на некролог.

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