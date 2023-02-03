СМИ: Российская авиация в Беларуси совершила странный «маневр» 10 3.02.2023, 13:30

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«Учения» завершились, а самолеты находятся у границы с Украиной.

Россия после завершения «летно-тактических учений» пилотов не вывела свою авиационную группировку на аэродромы постоянного базирования. Возможно, это значит, что она решила усилить свое постоянное авиа-присутствие в Беларуси.

Об этом говорится в отчете мониторинговых групп, сообщает Цензор.НЕТ.

«Несмотря на окончание совместного летно-тактического учения РБ и РФ, авиационное группирование ВКС РФ не начало переводиться на аэродромы постоянного базирования в РФ. При этом вертолеты ВВС РБ начали передислокацию на свои постоянные аэродромы», - отметили аналитики.

Россия может и не вывести свои самолеты и вертолеты из Беларуси, оставив их вблизи украинской границы.

«Это будет означать, что РФ решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, «ужесточение авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и РФ», - говорится в сообщении.

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