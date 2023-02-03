Лукашисты устроили «хапун» в Фаниполе 3 3.02.2023, 14:55

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Людей массово задерживают за участие в митингах 2020-го года.

В городе Фаниполь Дзержинского района Минской области силовики задерживают людей за участие в митингах в августе 2020 года. Об этом сообщил 3 февраля правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, жителей города задерживают в рамках уголовного дела по статье 324 УК (Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок).

«Выяснилось, что сотрудники ГУБОПиК идентифицируют людей по видео, которое зафиксировало митинг. На запись попала вся толпа — более 600 человек», — уточняют правозащитники.

Подобные «зачистки» уже проводились в других городах Беларуси.

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