В Беларуси проходят танковые учения возле границы с Украиной 4 3.02.2023, 16:08

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На занятиях отрабатывается боевая стрельба.

Минобороны Беларуси проинформировало о проведении тактического занятия с боевой стрельбой на расположенном возле границы с Украиной полигоне.

«На Гожском полигоне с личным составом 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проведено комплексное тактическое занятие с боевой стрельбой танковых взводов», - говорится в сообщении.

«Военнослужащие отработали вопросы выдвижения подразделений из района сосредоточения, занятия огневого рубежа, ведения оборонительного боя танковым взводом и выхода из боя», - добавили в белорусском военном ведомстве.

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