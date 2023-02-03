В Беларуси исчезли из продажи жизненно важные препараты 5 3.02.2023, 17:22

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Некоторые из них исключили из плана централизованных закупок и на 2023-й год.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил о нехватке жизненно важных препаратов:

- Самое неприятное это то, что в стране на сегодняшний день закончились препараты для профилактики ВИЧ-инфицирования ребенка во время родов от ВИЧ-инфицированной матери - «Зидовудин» в растворе и «Невирапин» в растворе. Эти препараты исключены из плана централизованных закупок лекарственных средств на 2022 и 2023 годы.

При правильной профилактике передачи вируса вероятность инфицирования ребенка составляет менее 2%. Согласно глобальному мониторингу профилактики СПИДа от UNAIDS, в 1987-2001 годах в Беларуси процент детей, получивших ВИЧ при рождении от позитивных матерей, составлял 23,6%, а в 2019 - уже 1,7%. Как будет развиваться ситуация узнать сложно, поскольку нет оснований доверять официальной статистике.

Не так драматична новость об отсутствии в аптеках препарата «Джозамицин», антибиотика из группы макролидов, который может использоваться у беременных (но не только).

Во многих населенных пунктах - Витебск, Гомель, Солигорск, Борисов, Лида и других - отсутствует в розничной продаже противоопухолевый препарат «Анастрозол», применяемый при лечении рака молочной железы.

В аптеках пропал «Велпатасвир/софосбувир» (велпанат) для лечения гепатита С. Остались только 1 вариант «Софосбувира» и 1 вариант «Даклатосвира». Нет ни одного варианта Энтекавира для лечения гепатита В, всех пациентов переводят на Тенофовир.

Уже давно невозможно найти дипроспан, гормональный препарат, незаменимый в травматологии. Есть его белорсуский аналог, однако с ним много «но».

Не повезло людям, страдающим периодонтитом, для медикаментозного лечения этого заболевания препаратов, кажется, не осталось в принципе - «Пульподент», «Белагель» и многие другие пропали из продажи.

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