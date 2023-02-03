На экс-президента Молдовы и друга Лукашенко завели еще одно уголовное дело 2 3.02.2023, 20:39

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Игорь Додон

Это уже пятое по счету дело.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы 3 февраля сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Это уже пятое по счету дело, заведенное на политика.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы 3 февраля сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении экс-президента страны Игоря Додона. Это уже пятое по счету дело, заведенное на политика.

Согласно сообщению, Додон, его жена и врач подозреваются в совершении подлога с официальными медицинскими документами.

«Врач подозревается в составлении фальшивых официальных документов, дающих право на выезд за границу. На их основании Додон обратился к судьям Высшей судебной палаты (ВСП) с просьбой разрешить ему покинуть страну. Такой же запрос подала в Антикоррупционную прокуратуру Галина Додон», — говорится в сообщении ведомства.

19 января Додон и его адвокаты подали прошение разрешить Додону выехать в Румынию, где его несовершеннолетний сын должен был пройти постковидную реабилитацию. Поскольку экс-президент Молдовы находится под подпиской о невыезде, ему нужно разрешение суда, чтобы отправиться за рубеж. В суде Додон представил направление врача. После этого Высшая судебная палата разрешила ему покинуть Молдову с 28 января по 5 февраля, чтобы сопровождать несовершеннолетнего сына в поездке.

Напомним, Игорь Додон был задержан 24 мая 2022 года и отправлен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Молдовы: «Пассивная коррупция», «Получение финансирования политической партией от преступной организации», «Незаконное обогащение» и «Государственная измена».

18 ноября 2022 года экс-президент был освобожден из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Игорю Додону — 46 лет. Он занимал пост президента Молдовы в 2016—2020 годах. Александр Лукашенко неоднократно называл его своим другом.

Додон был среди тех лидеров, кто в августе 2020 года поздравил Лукашенко с победой на выборах, когда в Беларуси проходили многочисленные акции протеста против результатов голосования и насилия со стороны силовиков.

Также Додон, уже проиграв выборы Майе Санду, в мае 2021 года приезжал с неофициальным визитом в гости к Лукашенко. Тот показал ему свою загородную резиденцию.

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