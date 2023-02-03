Режим Лукашенко вербует студентов вузов для перевода мигрантов в Польшу 2 3.02.2023, 21:02

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В Польше задержали очередных проводников мигрантов и раскрыли их заработки.

Пограничники Подлясского воеводства Польши все чаще при задержании групп нелегальных мигрантов, пересекших границу из Беларуси, вместе с ними ловят и их проводников. Это люди, которые переводят людей через границу, передают их курьерам, которые должны отвезти их дальше в Европу, а сами возвращаются в Беларусь. За прошедшую неделю поймали семь таких проводников, сообщает Погранслужба Польши.

Все задержанные сначала назвались гражданами Сирии и Ирака, но в ходе проверки выяснилось, что они приехали из Турции, Ирана, Туркменистана и Азербайджана.

Как объясняют польские пограничники, таких проводников преступные группировки, работающие с потоками нелегальных мигрантов, вербуют в Беларуси из числа молодых иностранцев, которые легально проживают в нашей стране.

«Часто это студенты белорусских вузов, выходцы из Ирака, Турции или бывших республик СССР», — отмечает Погранслужба Польши.

Молодых людей завлекают обещанием высоких легких заработков, обучают тому, как передвигаться на местности, вступать в контакт с курьером, разговаривать с мигрантами и, в случае задержания, с польскими службами, а также как быстро вернуться в Беларусь. Таких проводников трафикеры направляют с каждой большой группой мигрантов, чтобы зафиксировать их путь на запад и иметь подтверждение, что услуга по доставке мигрантов в ЕС оказана.

По мнению польского пограничного ведомства, все это является еще одним подтверждением того, что ситуация с потоком нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу является искусственно спровоцированной и контролируется белорусскими спецслужбами в сотрудничестве с преступными группировками.

«Это крайне прибыльный бизнес, от которого выигрывают как белорусские службы, так и его организаторы. Например, проводник (один из задержанных. — Прим. ред.) за одну переведенную через границу группу должен был получить 2,5 тыс. долларов, а ведь он только один из элементов в организации нелегального пересечения границы ЕС», — отмечает Погранслужба.

Ведомство заверяет, что научилось эффективно вычислять проводников следи мигрантов. Всем им грозит как минимум высылка в родные страны после административного разбирательства, а некоторым предъявляют и уголовные обвинения.

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