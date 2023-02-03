В чем особенность ракет GLSDB, которые США передают Украине?1
- 3.02.2023, 23:54
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Это оружие способно поражать противника на дальности до 150 километров.
Сегодня, 3 февраля, Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. В список одобренной поддержки вошли бронеавтомобили с противоминной защитой, артиллерийские снаряды, системы ПВО, но важнейшей частью нового пакета являются ракеты GLSDB, пишет «Зеркало недели».
GLSDB – это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Аббревиатура расшифровывается как «Ground launched small diametеr bomb» – бомба малого диаметра, запускаемая из наземных установок.
Основные характеристики изделия:
Масса – 130 кг
Длина – 1800 мм
Дальность поражения – до 150 км
Масса боевой части – 93 кг.
Платформы для запуска – M270, HIMARS
GLSDB имеет два компонента, объединением которых и занималась компания Boeing. Она состоит из серийной авиационной бомбы GBU-39, много лет стоящей на вооружении армии США, и двигателя ракеты M26 для РСЗО натовского калибра.
Сами ракеты M26 разрабатывались параллельно с установками М270 в 1980-х годах. Они были неуправляемыми и имели дальность всего 35 километров, что в дальнейшем стало существенным недостатком для стран НАТО. В 2000-х годах M26 начали заменять новыми управляемыми боеприпасами М30А1, М30А2 и М31 - именно такими, которыми сейчас оснащены украинские HIMARS.
Следовательно, встал вопрос утилизации старых ракет M26 и их двигателей. Конструкторы Boeing и SAAB предложили свою версию модернизации старых ракет. Она предполагала увеличение ресурса двигателя и установку бомбы GBU-39 вместо старой боевой части. Такой вариант модернизации позволил не только увеличить дальность боеприпасов HIMARS и М270, но и сделать новые изделия значительно дешевле.
В настоящее время новый тип ракет еще не стоит на вооружении ни одной страны. Финальные испытания GLSDB прошли только в 2015 году, после чего Boeing не получал заказ на это оружие. Это неудивительно, ведь у стран НАТО есть средства гораздо большего радиуса действия. Ракеты авиационного и морского базирования типа Tomahawk или JASSM могут поражать цели на дальности более 1000 км, поэтому потребности в новых изделиях Boeing и SAAB нет.
В то же время, для Украины ракеты GLSDB станут абсолютно новой возможностью обстреливать цели россиян в оккупированном Крыму, а также на отдаленных участках Донецкой и Луганской областей. К примеру, в зоне поражения оказался бы Джанкойский аэродром, авиабаза оккупантов в Чаплинке и военные склады на Донбассе, куда россияне доставляли оружие еще с 2014-го года.