Больного раком белоруса оставили в СИЗО из-за польского ВНЖ
- 4.02.2023, 1:06
Молодого человека задержали в середине декабря прошлого года.
28-летний Анатолий Пугач приехал в Беларусь на обследование: у него нашли онкологическое заболевание. Молодого человека задержали в середине декабря прошлого года почти сразу после возвращения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об оскорблении Лукашенко и поместили под стражу.
23 января состоялось судебное заседание, на котором защита Анатолия просила изменить меру пресечения. Но суд отказался, аргументировав это тем, что у Пугача есть вид на жительство в Польше, сообщает «Брестская весна».