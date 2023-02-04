Больного раком белоруса оставили в СИЗО из-за польского ВНЖ 4.02.2023, 1:06

Молодого человека задержали в середине декабря прошлого года.

28-летний Анатолий Пугач приехал в Беларусь на обследование: у него нашли онкологическое заболевание. Молодого человека задержали в середине декабря прошлого года почти сразу после возвращения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об оскорблении Лукашенко и поместили под стражу.

23 января состоялось судебное заседание, на котором защита Анатолия просила изменить меру пресечения. Но суд отказался, аргументировав это тем, что у Пугача есть вид на жительство в Польше, сообщает «Брестская весна».

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