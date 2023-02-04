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Мощные взрывы в Белгороде: под городом горит нефтебаза

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  • 4.02.2023, 8:36
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Мощные взрывы в Белгороде: под городом горит нефтебаза

Поврежден завод, производящий конструкции для Крымского моста.

В ночь на субботу, 4 февраля, в российском Белгороде прогремело несколько мощных взрывов, которые слышали местные жители.

В городе Борисовка, находящемся рядом с Белгородом, произошел масштабный пожар - горит нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пламя поднимается вверх на 50 метров.

Огнем из нефтебазы серьезно повреждено производство «Борисовского завода мостовых металлоконструкций».

К слову, в сети пишут, что завод производил металлоконструкции для строительства Крымского моста.

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