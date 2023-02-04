Жизни российских «мобиков» в Подмосковье оценили в 10 килограмм картофеля и моркови 8 4.02.2023, 12:18

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Семьям отправленных на фронт раздали «компенсацию».

В России похвастались небывалым уровнем поддержки семей мобилизованных, брошенных на войну против Украины. Их семьям в подмосковном Дмитрове начали выдавать по 10 кг картофеля и моркови.

О грандиозной помощи сняли целый сюжет. Его фрагмент опубликовали в Telegram-канале «Крымский ветер».

«В Подмосковье семьям мобилизованных россиян раздали овощные наборы, состоящие из 10 кг картофеля и 10 кг моркови. Истинная поддержка. Вот что означает «нефтегазовая сверхдержава», – комментируют происходящее в сюжете авторы канала.

Как отмечено в сюжете, овощными наборами «осчастливят» 105 семей за неделю.

«Хочу поблагодарить нашего главу Дмитровского городского округа, большой ему низки поклон. Я тоже являюсь супругой мобилизованного, также мужа люблю и жду - и надеюсь, что все будет хорошо, Россия победит», -заявила Наталья Муромцева, сотрудник «Центра поддержки родственников мобилизованных дмитровчан».

По непонятным причинам, указав ее имя, авторы сюжета зачем-то заблюрили лицо «волонтера»-жены оккупанта, однако и это сделали коряво.

Примечательно, что в сюжете скрыли лица всех родственников «героев». Они «очень благодарны» за «помощь и самое главное - внимание», хотя, как отмечает диктор, читающий закадровый текст, не знают, где находятся их мужья и сыновья и что происходит с ними на захватнической войне РФ.

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