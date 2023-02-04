ВСУ уничтожили два самых редких зенитных комплекса России за три дня 4.02.2023, 13:32

Что это за оружие и как созданная для Заполярья техника оказалась в Украине.

Украинские военные уничтожили редкую «арктическую» модификацию зенитно-ракетного комплекса «Тор» — «Тор-М2ДТ». Это второй уничтоженный ЗРК такой модели за три дня, сообщает военный портал «Мілітрний». Рассказываем, что это за техника, и зачем созданные для Заполярья комплексы привезли в Украину.

Что случилось

В Сети начало распространяться видео, снятое с украинского беспилотника, корректирующего артиллерийский огонь.

На кадрах отчетливо виден российский зенитный комплекс, похожий на гусеничный вездеход с прицепом. По очертаниям в нем легко узнать «Тор-М2ДТ» — версию современного ЗРК малой дальности «Тор», созданную для боевых действий в Арктике (правда, без характерного арктического камуфляжа). Машина, видимо, находилась на боевом дежурстве — антенна радара вращалась.

Через несколько секунд на видео видно, что в ЗРК прилетает неопознанный боеприпас, и комплекс взрывается.

Что можно понять по видео, и что представляет собой «Тор-М2ДТ»

По словам автора материала на «Мiлiтарним», вероятнее всего, зенитно-ракетный комплекс был поражен управляемым дальнобойный снарядом американского производства M982 Excalibur. Этим снарядом можно стрелять на огромные расстояния до 70 километров из 155-миллиметровых орудий (это основной калибр стран НАТО, множество таких систем уже поставлено Украине). На финальном участке траектории боеприпас корректируется по GPS и в результате попадает практически точно в цель.

Огонь орудия корректировал украинский БПЛА, видео с которого и оказалось в Сети. Интересно, что это уже второй «Тор-М2ДТ» с начала февраля, первый удалось поразить бойцам 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ.

«Тор-М2ДТ» — одна из последних модификаций данного типа ЗРК, которую впервые показали на параде 9 мая 2017 года. На вооружение машины поступили в 2018 году, ими оснастили лишь одну часть — 80-я мотострелковую бригаду береговых войск Северного флота военно-морских сил РФ. Всего в российской армии ЗРК «Тор-М2ДТ» было, насколько известно, всего 12 штук.

Для лучшей проходимости в условиях Крайнего Севера комплекс выполнен по необычной схеме — в качестве шасси использован двузвенный гусеничный транспортер ДТ-30 «Витязь». Комплекс служит для прикрытия важных арктических объектов от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и БПЛА, Для поражения летательных аппаратов «Тор-М2ДТ» имеет на вооружении 16 ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и на высотах до 10 км.

На фронте российско-украинской войны «Торы» из Арктики появились, похоже, в середине декабря 2022 года. Причина их переброски в Украину точно неизвестна — вероятно, машины перебазировали вследствие нехватки средств ПВО ближнего радиуса в условиях больших потерь и невозможности их оперативного пополнения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».