Эксперт: У визита в ОАЭ была закрытая часть, связанная с личными делами Лукашенко 10 4.02.2023, 14:24

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Диктатор все-таки готовится к бегству из Беларуси.

Лукашенко более 10 дней отсутствовал в Беларуси.

25 января самолет с ним на борту приземлился в ОАЭ. После пяти дней тишины диктатор перелетел в Зимбабве.

2 февраля самолет Лукашенко неожиданно возвратился не в Минск, а вновь в Абу-Даби. Там он провел встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. О конкретных договоренностях не сообщалось.

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf отметил, что у визита в ОАЭ была закрытая часть, связанная с личными делами Лукашенко.

«Эмираты являются достаточно важным финансовым партнером Минска. Есть информация, что там сохраняют свои средства многие люди, близкие к Лукашенко. И само государство может использовать финансовые компании ОАЭ для своих операций», – сказал Казакевич.

Он добавил:

«Но все это, конечно, не объясняет, почему Лукашенко находился в Эмиратах так долго. Можно предполагать, что у визита в ОАЭ была закрытая часть, связанная с личными делами Лукашенко».

Как сообщал сайт Сharter97.org, появилась информация о том, что Лукашенко получил сигнал, что активы его «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой. СМИ опубликовали фото диктатора, на котором он с заискивающим лицом излагает свои просьбы президенту ОАЭ. Независимые эксперты предполагают, что Лукашенко ищет «запасной аэродром» на случай бегства из Беларуси.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец обнародовал новые подробности внезапного визита Лукашенко в ОАЭ. Оказалось, что Беларусь неожиданно покинула вся семья диктатора.

«Вся семья Лукашенко покинула Беларусь. Такое случается крайне редко.

Один из самолетов вылетел вчера из Абу-Даби в Сочи. Сообщают, что на борту мог находиться Дмитрий Лукашенко или кто-то из родственников», — сообщил политолог.

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