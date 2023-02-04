Телеграм-канал, где публикуют «покаянные» видео c белорусами, случайно выдал своих админов 6 4.02.2023, 14:37

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Стали известны фамилии лукашистов, занимающихся «грязной работой».

Телеграм-канал «Обратная сторона», где в оскорбительной форме публикуют информацию о репрессированных белорусах и их «покаянные» видео, курирует Управление информации и общественных связей МВД, пишет «Наша Ніва» со ссылкой на список администраторов ресурса, который случайно опубликовали в Сети.

Канал, как и другие подобные, не только нарушает презумпцию невиновности, но и разжигает вражду по признакам политических взглядов, национальной принадлежности, унижает национальные чувства белорусов.

Документ со списком ведущих канала случайно выложил туда кто-то из администраторов.

Оказалось, что структура, отвечающая за ведение канала, — это Управление информации и общественных связей (УИОС) Министерства внутренних дел. Подразделение, которое за это отвечает, имеет русскоязычную аббревиатуру ОРИКС. Это новое подразделение, название, скорее всего, расшифровывается как отдел по работе в информационно-коммуникационной сфере или отделение по работе в интернете и коммуникационной сфере.

График дежурств на канале составил подполковник Сергей Иванович Босько. Он давно работает в милиции: был автором сайта МВД, представителем УВД Минской области, а потом пошел на повышение и заведует целым отделом в УИОС.

Во время протестов в городе Жодино Босько выдавал себя сначала за протестующего, а после за оператора независимых СМИ и тайно снимал участников протестов.

Босько — старший инспектор по особым поручениям. Но документ должен подписывать начальник подразделения. Кто же тогда управляет ОРИКС? Документ, который админы милицейского канала случайно слили, был создан в мае 2021 года пользователем «Саша». В списке дежурств есть Александр Марченко. Его графа пуста — вероятно, он в отпуске. Можно предположить, что он и есть начальник отдела.

Марченко окончил Академию МВД. Работал в пресс-центре транспортной милиции, УИОС МВД, потом в пресс-центре Миноблисполкома. «Исполнительный. Дадут приказ — будет выполнять», — говорят о нем.

В канале, за который отвечает ОРИКС, помимо криминальных новостей выкладывают видео с задержанными за политику и используют соответствующую лексику. Белорусский национальный флаг там называют «тряпкой», Колесникову — «алкоголичкой». Во многих политических постах можно найти элементы разжигания национальной или социальной вражды или унижения чести, достоинства и деловой репутации.

Канал «Обратная сторона», как следует из графика дежурств, ведет только это подразделение, так как только его сотрудники дежурят по выходным.

А вот мониторингом негосударственных медиа (буква «М» в графике) занимаются разные отделы. Каждый день (в том числе в выходные) выделяется специальный человек, который читает онлайн-СМИ и телеграм-каналы по списку: «Наша Ніва», «Зеркала», «Нехта» и т.д.

Аналогичные подразделения, занимающиеся мониторингом медиа, вероятно, есть и в Министерстве обороны, и в администрации Лукашенко.

Сам канал был создан в октябре 2020 года, но имел другой юзернейм — propolice_by. Переименовался он в феврале 2022-го.

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