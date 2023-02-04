Наступление морпехов РФ на Угледар захлебнулось: подступы к городу усеяны разбитой бронетехникой врага 3 4.02.2023, 14:48

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ВСУ показали уникальные кадры разгрома 155-й бригады оккупантов.

Подступы к Угледару усеяны телами оккупантов и разбитой российской боевой техникой. 155-я бригада морской пехоты ВС РФ не прекращает штурмы города, несмотря на колоссальные потери.

Новые кадры с данного направления, которые ВСУ сняли с помощью дрона, доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Подступы к Угледару превратились в кладбище не только для российских оккупантов, но и их боевой техники. ВСУ запечатлели один из самоубийственных штурмов российских морпехов. Попав под удар артиллерии, они быстро поменяли планы и в панике бросились бежать.

Угледарское направление стало в последние недели одним из самых горячих на фронте. Удерживает этот участок фронта 72-я бригада ВСУ. Она вместе с другими подразделениями Сил обороны не дает врагу продвинуться.

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