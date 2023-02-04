В Соледаре снайпер ВСУ расстрелял отряд оккупантов 4.02.2023, 15:47

Украинец вел огонь с расстояния 440 метров.

Украинский снайпер удачно отработал по российско-фашистским захватчикам в Соледаре Донецкой области.

В комментарии к видео на телеграмм-канале «Оперативный ВСУ» указывается, что снайпер вел огонь с расстояния 440 метров.

Напомним, 25 января представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Силы обороны Украины полностью вышли из Соледара. При этом, по его словам, линия фронта была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.

«Это война. Каждый военачальник действует с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага», - отметил Череватый.

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