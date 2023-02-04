Украинский лейтенант: На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили около 80% вагнеровцев 4.02.2023, 18:24

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Под Бахмутом продолжаются тяжелые бои.

Бахмутское направление остается самым горячим на всей линии фронта. Украинские военные ежедневно предпринимают титанические усилия, чтобы удержать врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил лейтенант НГУ Евгений Оропай. По его словам, враг усилил давление на все позиции Сил обороны Украины.

ВСУ не сдают позиций

Оропай рассказал, что буквально вчера по городу оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел и пехотный штурм.

«Ни одна позиция не сдалась и не отошла, несмотря на то, что обстрелы продолжались почти 4 часа», – сказал военный.

Он пояснил, что активность врага фиксируется в основном в ночное время. В частности, оккупанты применяют артиллерию, вылазки разведки и штурмы.

Сколько вагнеровцев осталось под Бахмутом

Лейтенант НГУ рассказал, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили около 80% вагнеровцев, поэтому под Бахмутом их почти не осталось. На их позиции пришли регулярные войска России.

Однако военный уверен, что желание Путина захватить Донецкую область до марта не исполнится. Украинские воины настроены на победу и будут сражаться до конца.

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